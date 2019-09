Tail: Il Tor Fehta dou Lar è cosa per Claudio Guglielmetti e Valeria Poli

Grande successo per la sesta edizione del Tor Fehta dou Lar di Arnad, gara podistica in salita intitolata al prodotto tipico di Arnad in Valle d'Aostama soprattuto organizzata in memoria di Mauro e Giuseppe Fogu, fondatori dell'Atletica Monterosa e colonne della corsa in montagna.

Gara valida anche per il circuito canavesano UISP. Oltre 300 i podisti in gara.

Nella gara maschile successo di Claudio Guglielmetti del Fulgor Prato Sesia in 22’48”, seguito sul podio da Paolo Boggio 2° in 23’18” e Christian Joux 3° in 23’27”.

Nella gara femminile successo di Valeria Poli in 28’05”, seconda Anna Trasino in 28’15” e terza Michela Comola in 28’52”.