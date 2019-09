Trail: A Valsavarenche la Borzani a caccia del bis

Le ultime ore sono trascorse in continue verifiche del percorso: l’attesa per la sesta edizione del Gran Paradiso Raidlight Ultra Trail è ormai agli sgoccioli, sabato 24 agosto sarà il grande giorno per il ritorno della gara valdostana, che aveva saltato lo scorso anno lasciando un grande vuoto in tutti gli appassionati.

Il monitoraggio dei tracciati di gara conferma che la prova del Tour Valle d’Aosta si svolgerà sulle distanze previste, il lungo di 45,3 km per un dislivello di 3.341 metri e il medio di 25,7 km per 1.819 metri. Tracciati già duri di per sé, con molta salita, ma sarà soprattutto l’altitudine a giocare un ruolo decisivo, considerando che si viaggerà costantemente sopra i 1.500 metri.

Sono previsti sei punti di ristoro lungo il percorso, compresi quelli ai passaggi ai rifugi Chabod e Vittorio Emanuele, i punti del tracciato dalla gestione organizzativa più delicata. Le iscrizioni si stanno completando in queste ore e andando a spulciare fra i nomi che hanno già dato la loro adesione spicca quello di Lisa Borzani, una delle stelle più brillanti del trail italiano che sui sentieri di Valsavarenche ha già vinto nel 2016. In campo maschile risulta iscritto il nazionale di skyrunning Giuseppe Fontana, pronto a partecipare al percorso medio.

Nel percorso lungo buone possibilità per una vittoria 'casalinga' di Nadir Vuillermoz. L’appuntamento per tutti è al campo sportivo di Dégioz-Valsavarenche, dove il percorso lungo scatterò alle ore 7 sia per gli individuali (non oltre i 120) che per le 10 coppie previste. Il tracciato medio partirà alle ore 9,30.

Ambedue i tracciati saranno chiaramente segnalati con bandierine, cartelli e altri indicatori estremamente visibili. Le iscrizioni online sono già chiuse, ma chi vorrà potrà aderire in extremis presentandosi a Dégioz venerdì dalle 15:00 alle 19:00 a quota maggiorata.

Per ulteriori informazioni: Association Sportive Corps Forestier de la Vallée d’Aoste, tel. 347.8588061. Indirizzo web: www.granparadisotrail.it