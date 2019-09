Trail: La sesta edizione di Collontrek con 900 atleti

Il 7 settembre si tornerà a correre sui sentieri una volta utilizzati dai contrabbandieri e diventati, in questi ultimi anni, teatro di una prova spettacolare, quanto particolare. Da Bionaz (Italia) ad Arolla (Svizzera): 22 chilometri da percorrere a coppie, attraverso il Col Collon, a 3080 metri di altitudine. Un tracciato che raggiunge quote elevate e che prevede anche un tratto in ghiacciaio.

Una tipologia di evento che ha sempre riscosso successo e che anche per la sesta edizione sta facendo registrare numeri di assoluto rilievo. A oggi sono quasi 900 i concorrenti che si schiereranno al via di una delle due partenze (agonisti e non). Oltre 700 sono elvetici, 120 invece gli italiani che arriveranno da Aosta, Torino, Varese, Biella, Genova, Cuneo, Como, Perugia, Rimini, Siena e Vercelli. Le iscrizioni non sono ancora state chiuse. In via eccezionale Laurent Pitteloud (organizzazione svizzera) e Maurizio Lanivi (organizzazione italiana) hanno deciso di chiudere le adesioni alle ore 24 del 31 agosto.

Termine inderogabile perché non verranno accettate iscrizioni sul posto, neanche il giorno prima. È ormai in via di definizione tutto il programma della manifestazione, così come tutta la sistemazione alberghiera e gli orari per le navette che porteranno gli svizzeri alla partenza e successivamente gli italiani indietro da Arolla, dopo la gara.

Venerdì 6 settembre, a Valpelline, si svolgeranno tutte le operazioni preliminari. Dal pomeriggio consegna pettorali, buoni pasto e materiale informativo. Poi la cena, il briefing tecnico e le ultime indicazioni dal Col Collon.