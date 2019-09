Trail: Ad Arnad Tor Fehta dou Lar

Non il percorso, ma aggiunge una gara, oggi mercoledì 21 agosto si correrà ad Arnad in Valle d’Aosta, l’Aperitrail Fehta dou Lar, gara di salita/discesa sui 6 km con circa 530 metri di dislivello.

Saà in combinata con quella tradizionale del giorno dopo giovedì 22 agosto, il Tor Fehta dou Lar giunto alla 20a edizione, gara su percorso misto, sulla distanza di 6 km, 3 per le categorie giovanili.

Una corsa organizzata dall'Atletica Monterosa per ricordare Mauro e Giuseppe Fogu, fondatori di questa squadra e animatori della corsa in montagna in Valle d’Aosta. Gara che è anche intitolata alla memoria di Walter Canepa.

La gara è valida per il Circuito Canavesano UISP di corsa su strada specialità collinare.