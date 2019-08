NOTIZIEASIVANOTIZIEASIVANOTIZIEASIVA

Sci nordico: cinque atleti Asiva in raduno a Moena (TN) Raduno atletico per la squadra di interesse nazionale Fisi, dal 19 al 24 agosto, a Moena (Trento), al quale prenderanno parte cinque atleti della squadra Asiva di Fondo. Con l’allenatore Edoardo Boscardin, ci saranno Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery), Federica Cassol (Sc Sarre), Aline Ollier (Sc Valdigne MB), Andrea Restano (Sc Drink) e Andrea Gradizzi (Gs Godioz).

Sci alpino

Allenamento a secco per la squadra Asiva di Sci alpino femminile, dal 22 al 24 agosto, a La Thuile. Con l’allenatore Franco Cadin e il preparatore atletico Piero Cassius ci saranno: Carole Agnelli, Héloïse Edifizi (Club de Ski), Annette Belfornd (Sc Crammont MB), Nadine Brunet (Sc Aosta), Sofia Brustia (Sc La Thuile Rutor), Alice Calaba (Sc Gressoney MR), Elisa Pilar Lucchini, Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino), Sophie Mathiou (Cs Carabinieri).

CdM Sci nordico

Si conclude domani, a Trondheim (Norvegia) il raduno della squadra di Coppa del Mondo di Fondo. Dal 20 agosto, gli azzurri si traferiranno fino al 24 agosto a Aure, sempre in Norvegia, per proseguire la preparazione e prendere parte alle gare del Trofeo Dretsveka; dal 24 al 27, ritorno a Trondheim, per concludere il raduno e le conclusive prove del Trofeo Dretsveka. Tra i convocati troviamo Federico Pellegrino (Fiamme Oro), Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Stefan Zelger, Elisa Brocard (Cse) e Greta Laurent (Fiamme Gialle); nello staff tecnico anche Stefano Saracco, Christophe Savoye e François Ronc Cella. La squadra Under 23, con Emilie Jeantet, è impegnata, dal 20 al 28 agosto, a Obertilliach (Austria).

Biathlon

Riprendono i raduni delle squadra nazionali di Biathlon. Fino al 27 agosto, con gli allenatori Fabio Cianciana e Edoardo Mezzaro, gli Juniores/Giovani sono in allenamento a Bessans (Francia); tra i convocati Cédric Christille (Fiamme Gialle), Didier Bionaz, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi (Cse), Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri). A Forni Avoltri (Udine), da oggi al 28 agosto, al lavoro la squadra ‘B’, con Michela Carrara, Thierry Chenal, Michael Durand, Paolo Rodigari, Saverio Zini (Cse). Con la squadra ‘B’, ma fino al 26, in raduno anche la squadra ‘A’ e Elite, che vede impegnati Nicole Gontier, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Giuseppe Montello (Cse).