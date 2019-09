Europei Mountain Bike Pila: le prime medaglie a Carla Hahn e Mattia Settin

In programma, nella mattinata, il Time Trial, una qualifica contro il cronometro che definirà le griglie di partenza di tutte e tre le gare che, da domani, assegneranno i titoli della rassegna continentale delle categorie Under 15 e Under 17: Team relay, XC Eliminator e Cross country.

Alle 9.30 la partenza della prima concorrente Under 15, in condizioni favorevoli, nonostante le nuvole basse e una leggera pioggerellina. La più veloce, sul percorso di 800 metri disegnato dal direttore tecnico della manifestazione, Paolo Pesse, è stata la tedesca Carla Hahn, al traguardo in 1’55”65. Alle sue spalle la connazionale Lara Liehner (2’00”95) e l’austriaca Katrin Embacher (2’02”00); al quarto posto la prima delle italiane, Anna Pellegrino (Rive Rosse; 2’02”15) e quinta la svizzera Chiara Solèr (2’03”45).

Al 15° posto l’azzurra di Italia ‘B’, Beatrice Temperoni (2’05”60); 17°, prima esclusa – per soli 2/10 - dalle qualificate per l’XC Eliminator, Francesca Crosa (BiciCamogli – I Cinghiali; 2’06”65).

Dopo meno di un’ora, il via alla qualifica Under 15 maschile, con due italiani nelle prime due posizioni: Mattia Settin (Scottish Cycling International 2; 1’46”50) e il campione italiano di categoria Carlo Bonetto (Italia ‘A’; 1’47”45), con terzo, a 3”20 dal capoclassifica, il danese Sune Kirk (1’49”70). Al quarto posto l’altoatesino Niclas Pallweber (Sunshine Racers Nals; 1’50”40) e quinto lo svizzero Ilian Alexandre Barhoumi (1’50”85): in 33° posizione, primo escluso per 15/100 dalle batterie dell’XC Eliminator l’austriaco Matthias Bosch (1’55”60). Vittima di una scivolata, conclude al 61° posto l’azzurro di Italia ‘A’, Etienne Grimod (Xco Project) .

Dalle 14 il Time Trial Under 17 Donne; a seguire l’Under 17 uomini; gli ultimi quattro concorrenti di giornata saranno gli azzurri di Italia ‘C’ Filippo Agostinacchio (Xco Project) e Matteo Siffredi, poi gli svizzeri Finn Treudler e Nils Aebersold, quest’ultimo al via alle 16.43.