Calciomercato: Eccellenza, all'Aygreville centrocampista cercasi

Rientra pian piano dalle vacanze, il calciomercato valdostano di Eccellenza, che questa settimana fa registrare l'affanno dell'Aygreville orfano del centrocampista Luca Pramotton e dunque a caccia di qualcuno in grado di sostituirlo. Nomi di rilievo disponibili in categoria non se ne vedono, però, ed è dunque probabile che la società valdostana vada a pescare, o almeno ci provi, in serie D.

Intanto si tratta per l'arrivo di Brunod dallo Charvensod mentre sono passati al Grand Paradis Risso, Telesforo, Apparenza e Gullone.

Il PDHAE si appresta invece a iniziare il campionato senza ulteriori scossoni di mercato, dopo essersi aggiudicato Grange dal Fenusma e, ultimo in ordine di arrivo, Andrea Ruatto in prestito dal QuinciTava. Ceduto il promettente Affinito alla Biellese, mister Ezio Rossi attende però il possibile arrivo di rinforzi a centrocampo.