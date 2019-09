Ciclismo: Pesse, Berta e Vittone ai Campionati Mondiali Mtb in Canada

Sono stati ufficializzati, questo pomeriggio lunedì 19 agosto, i quindici convocati che difenderanno la maglia azzurra ai Campionati Mondiali di Mountainbike, a Mont-Sainte-Anne, in Canada.

La rassegna iridata, in programma oltreoceano dal 28 agosto all’1 settembre, vedrà protagonisti tre valdostani: gli Juniores Nicole Pesse (Pila Bike Planet) e Andreas Vittone (Monte Tamaro, e l’Under 23 Martina Berta (Centro sportivo Esercito), i primi due campioni italiani di categoria, Berta campionessa italiana Assoluto, nonostante sia ancora Under 23. Nello staff tecnico anche Enrico Martello; gli azzurri voleranno in Canada venerdì 23 agosto. I

Il programma:

Mercoledì 28 agosto, alle 12.30 (sei ore di fuso orario, 18.30 ora italiana) la Team relay; giovedì 29, alle 13 (19) Juniores Donne; alle 15 (21), Juniores uomini; venerdì 30, alle 14.30 (20.30), Under 23 uomini; sabato 31, alle 10 (16), Under 23 Donne; alle 12.15 (18.15), Elite Donne; alle 14.45 (20.45), Elite uomini. Live web: www.watch.cbc.ca.