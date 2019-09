Ciclismo: Gaia Tormena in ‘chiaro–scuro’ a Valkenswaard

Gaia Tormena in una foto di repertorio

Dopo cinque successi consecutivi – due tappe di Coppa del Mondo, il Campionato italiano e i Campionati Europei e Mondiali -, questo pomeriggio, con indosso la maglia iridata, Gaia Tormena si arrende nei quarti di finale della tappa di Coppa del Mondo di XC Eliminator, a Valkenswaard (Olanda).

Sul tracciato dei Paesi Bassi, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) fa segnare il nono tempo nelle qualifiche contro il tempo. Nei quarti di finale, inserita nella prima batteria, sull’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, la neo iridata cade, le salta la catena e piega il forcellino: il risultato è il terzo posto nella ‘run’, che significata che la corsa si arresta qui, con l’11° posizione.

La vittoria di tappa va alla svedese Ella Holmegard, davanti alla tedesca Clara Brehm e all’olandese Didi de Vries, con quarta piazza alla Ceca Barbora Prudkova. Poco più di tre oro dopo, Gaia Tormena è al via dell’XCC – venti giri del tracciato di un chilometro – e si prende immediatamente la rivincita. Tornata dopo tornata il gruppo si screma e a lottare per la vittoria rimangono in due, Gaia Tormena (15’31”05) che conquista il gradino alto davanti all’ucraina Iryna Popova (15’31”47. A 6”51, la spagnola Magdalena Duran Garcia e, quarta, a 8”31, ancora un volta la Ceca Barbora Prudkova.