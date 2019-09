Bocce: L'Aosta domina la gara nazionale Propaganda a Saint Vincent

Si è conclusa la gara nazionale di propaganda di Saint Vincent, tradizionale appuntamento dell'estate valdostana; hanno partecipato alla gara 34 formazioni dirette da Gianenrico Gontero.

La gara disputata nelle scorse settimane è stata vinta dall'Aostana di Leo Beaquin, Pier Luigi Cagliero, Massimo Griva e Luca Melignano che per 13-5 hanno sconfitto il Veloce Club di Gianluca Dallon, Silvano Cibrario, Fulvio Storello e Dario Alloatti.

In semifinale disco rosso per il Piatto Sport (Carlo Negro, Roberto Doria, Walter Tabone e Massimo Cardano) fermato 4-13 dall'Aostana e per il Gaglianico (Enrico Birolo, Roberto Favre, Claudio Gassino e Gabriele Graziano) fermato 13-5 dal Veloce Club.