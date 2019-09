Podismo: Passa dalla Valle d'Aosta l'iniziativa solidale 'Una corsa per la Sla'

E' un runner di livello internazionale Fabrizio Amicabile, ma la gara che affronterà questo mese è diversa dalle altre. Il campione veneto di podismo e trail correrà mille chilometri da Verona a Parigi passando dalla Valle d'Aosta e raccogliendo fondi per la ricerca sulla Sclerosi laterale amiotrofica-Sla. L'iniziativa s'intitola 'Una corsa per la Sla'; il progetto è descritto nel dettaglio sul sito www.unacorsaperlasla.it ed è sostenuto dal Rotary Club di Peschiera e del Garda Veronese.

Mercoledì 21 agosto è il giorno in cui Amicabile partirà da Verona per raggiungere la capitale francese, percorrendo di corsa una media 80 chilometri al giorno e unendo sport e solidarietà. Nel suo percorso raggiungerà Pont-Saint-Martin, poi Saint-Vincent e Aosta, da cui si lancerà in salita verso Bourg Saint-Pierre, al confine svizzero, da dove proseguirà verso il traguardo.

La scelta del periodo in cui tentare l’impresa è ricaduta nei mesi di agosto e settembre, per affrontare al meglio le notevoli escursioni termiche che si incontreranno attraversando le Alpi e i loro 2.500 metri di altitudine.

Lo staff al seguito di Amicabile confida inoltre di trovare meno traffico sulle strade che lo porteranno da Verona a Parigi.

I fondi raccolti, infatti, attraverso la onlus Progetto Rotary-Distretto 2060 verranno devoluti all'associazione Asla di Verona, la quale collabora con il Centro di Ricerca di Padova, il più grande del Nord Italia.

Per donazioni: Progetto Rotary – Distretto 2060 – onlus c.f. 93150290232 CAUSALE: ” Una corsa per la Sla”

c/o Studio Lo Bello Carmelo via Castelmorrone 62 – 35138 Padova – Italia

tel. +39-049-8717641 – fax +39-049-8722742 – cell. 349 3645652