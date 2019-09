Walk Running Morion: A Valgrisenche oltre cento partecipanti all’inseguimento di Brunod e Pellissier

Sono soddisfatti gli organizzatori della prima edizione del prima edizione del Walk Running Morion sche si è sviluppato lungo i sentieri della Valgrisenche. Oltre 100 iscritti si sono si sono cimentati sul percorso di circa 7 km che dalla zona sportiva di Valgrisenche (1664 mt) in direzione “Rifugio degli Angeli al Morion” a 2916 metri.

L’itinerario seguiva il sentiero n 17 che parte in prossimità del forte militare che sovrasta il capoluogo, un percorso militare che collegava il fondovalle alle zone di confine del vallone dell’Arp Vieille e del Vallone di San Grato.

Un sentiero lastricato risistemato per l’occasione con l’aiuto dell’ufficio sentieristica Regionale. L’ultimo tratto partiva in verticale sul tracciato della Gran Coussa che porta ai laghetti del Morion e infine al Rifugio degli Angeli.

Anche se Walk Running Morion non era competitivo, non si è potuto fare a meno di bloccare il cronometro all’arrivo dei primi iscritti, 59 minuti e 44 secondi per il primo uomo Dennis Brunod e 1 ora e 11 minuti per la prima donna Gloriana Pellissier.

Al rientro a valle pranzo organizzato dalla pro loco Valgrisenche in collaborazione con l’albergo ristorante “Foyer de Montagne” e musica dj set by Dj Roy, con il momento di estrazione premi molto seguita essendo stati gli sponsor molto generosi.

Gli organizzatori ringraziano “l’amministrazione comunale, la pro loco, tutti i volontari, tutti gli sponsor e naturalmente tutti i partecipanti che hanno scoperto e apprezzato questo tracciato”.