Martze a pià: Spettacolo al Tour de la Tornalla con Xavier Chevrier e Federica Barailler super

Xavier Chevrier, Thierry Brunnier e Davide Sapinet. E’ il blasonato podio maschile che ha chiuso la sedicesima edizione del Tour de la Tornalla, gara di martze a pià disputata nei giorni scorsi a Oyas. Chevrier, della dell'Atletica Valli Bergamasche Leffe , ha vinto in 25'04"; ha preceduto di 1'05" Thierry Brunnier della Pont Saint Martin.

Al terzo posto l’atleta sindaco di Saint Nicolas, Davide Sapinet che corre con i colori della Sant’Orso (è tutta questione di santi, ndr.). In evedidenza anche Pietro Segor, un 2002 quinto assoluto e primo degli Allievi.

Altrettanto prestigioso il podio femminile con Federica Barailler (Pont-Saint-Martin) prima in tempo di 29'03", davanti a Anna Alessandra Trasino (Sandro Calvesi) in 32'08" e Laura Segor (Sant'Orso) prima delle allieve in 32'36". Tra gli Esordienti successo di Francesca Milani (Cogne) e Laurent Cugnach (Calvesi); nella categoria Ragazzi hanno dominato Nayeli Mariotti Cavagnet (Cogne) e Damiano Yoccoz (Pont-Saint-Martin); tra Cadetti Manuela Carrara (Sant'Orso) e Francesco Yoccoz (Pont-Saint-Martin). Hanno messo in fila gli avversari.