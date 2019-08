Golf: Rossi conquista la Coppa del Direttore

E’ rientrata nel vivo, dopo la pausa estiva, la stagione sportiva del Golf Les Iles, e dalla Coppa del Direttore giocata il 14 agosto in avanti si susseguiranno numerose gare, per tutta la parte restante dell’estate e fino a Novembre, finché le condizioni meteo permetteranno di giocare.

E’ Roberto Rossi il vincitore della Coppa del Direttore del 2019!

Con 70 iscritti è stata certamente una delle edizioni più partecipate della Coppa del Direttore, che da tradizione si gioca il 14 agosto.

Migliore in campo per la categoria Amici, cioè per i tesserati di altri golf, Domenico Pellicone.

Per la cronaca sportiva, questa la lista completa dei premiati della gara.

Classifica tesserati Golf Les Iles

I CAT

1° lordo medal Roberto Rossi

2° lordo medal Marino Palenni

1° netto medal Ivo Rasia

2° netto medal Christian Berlier

II CAT

1° netto stb Gilles Personnettaz

2° netto stb Alberto Riconda

3° netto stb Roberto Jacquemod

III CAT

1° netto stb Dario Borney

2° netto stb Carlo meneguz

3° netto stb Simonetta Manotti

IV CAT

1° netto stb Luca Raiteri

1° ladies netto assoluto Rosella Grange

1° seniores netto assoluto Cosimo Sorbara

Classifica Amici

1° lordo Domenico Pellicone

1° netto assoluto Leandro Ducly

2° netto assoluto Mario Bartaccioli

3° netto assoluto Eun Hee Lee

Premi speciali di giornata

Nearest to the pin buca 16 uomini A. Tamietto

Nearest to the pin second shot buca 18 uomini C. Berlier

Dopo la competizione ci si è ritrovati tutti per la premiazione e la Cena del Direttore, uno dei due eventi - insieme alla cena di fine anno sportivo - che riunisce al circolo quasi tutti i giocatori più attivi della stagione in corso, nonché amici di altri golf.

Gli appassionati giocatori di golf si ritroveranno questa domenica con la gara a scopo benefico "Un putt per Quotidiamo - Emporio solidale di Aosta", 18 buche stableford.

La prossima settimana sono proposte due competizioni, la classica 9 buche serale del mercoledì e una Louisiana a coppie per domenica.

Per l’ultima settimana di agosto ancora una gara serale del mercoledì, la penultima della stagione con partenze intorno alle 18. Con la fine del mese debutta il “Torneo Golf Les Iles 2019”, tre gare per questo mini torneo che porterà i premiati a vincere dei green fee per andare a giocare al Golf Le Fronde (TO), oltre ai premi di giornata.

Il mese di settembre inizia con la gara organizzata con la collaborazione di un nostro nuovo partner, il BeautyMed Center di Aosta, gara 18 buche stb.

Mercoledì 4 settembre ultima gara serale su 9 buche, passeremo poi alle gare pomeridiane di caccia all’HCP e gare ladies.

Sabato 7 e domenica 8 altre due proposte per il Vostro tempo libero, sabato il “Memorial Paola Grange”, domenica la “Pescheria Berlati Cup”, che si giocherà con formula foursome.

Dalla metà del mese in avanti il Golf Les Iles ha in calendario molte altre gare tra cui la Pila Golf Cup, l’”English Centre Trophy”, la “Coppa del Presidente”, il “Trofeo della Fontina”, la “Art et Decoration Jardin Golf Cup” (la gara del nostro greenkeeper Aldo Baloire), la “Stableford del Tartufo”.