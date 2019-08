Motocross: Vincenzo Bove ad Armeno per conservare il primato

Con il mese di agosto anche il motocross si prepara ad una pausa estiva, ma domani, domenica 4 agosto, il cancelletto di partenza si abbassa sulla pista di Armeno nel novarese per tre gare delle categorie Young, Minicross e Over 50 MotoAsi. Il circuito, un pezzo di storia della disciplina con i suoi 50 anni di vita, misura circa 1400 metri su un terreno misto di terra e sabbia.

Per la Starcross di Verrès in pista, nel Minicross, sarà impegnato Vincenzo Bove, attualmente in testa alla classifica della sua categoria nel campionato MotoAsi Piemonte Lombardia. Bove è reduce dalla vittoria di domenica 21 luglio a Verrua Savoia dove aveva fatto segnare il miglior tempo nelle prove e nella seconda manche ed il secondo nella prima.