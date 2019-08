Ciclismo: Alain Seletto quinto alla Granfondo di Torino

Delusione per il polivalente atleta valdostano che ha chiuso la Grandfondo di Torino al quinto posto dopola splendida prova della Granfondo di Cuneo.

Tanta Valle d’Aosta ai vertici della classifica – sia generale, sia di categoria – della GranFondo Internazionale di Torino, gara inserita negli European Master Games. Nel percorso lungo, quinto posto assoluto e successo di categoria per Alain Seletto; nono e ventesimo rispettivamente Erik Rosaire e Federico Agostino, che conquistano il podio di categoria. Tracciato con partenza e arrivo di prestigio: il via nel borgo medioevale del Parco del Valentino, e bandiera a scacchi che sventola alla Basilica di Superga.

Nel percorso lungo – 125 km e 2200 metri di dislivello positivo – doppietta del Cicli Copparo, grazie a Giampaolo Busbani (3h 24’00”) alla media di 35,480 km/h, a precedere, di un secondo, Federico Pozzetto (3h 24’01”), con terzo, a sette secondi, il francese Julien Gueydon (3h 24’07”). In quinta posizione assoluta, primo di M3, con un ritardo di 29”, Alain Seletto (Ciclistica Ospedaletti; 3h 24’29”); nono, secondo di M2, Erik Rosaire (Gs Godioz; 3h 25’11”); 20°, terzo di M2, Federico Agostino (Cicli Benato; 3h 36’16”); 75° Fabio Ferrod (Cicli Lucchini; 3h 52’19”; 12° Elmt); 85° Francesco Ghia (Orange Bike Team; 3h 54’41”; 15° Elmt); 94° Guido Besenval (Cicli Benato; 3h 57’09”; 16° M4).

Nel Medio percorso – 95 km, 1800 metri di dislivello positivo – vittoria di Andrea Pisano (Ciclo club Antonio Manca; 2h 35’40”), davanti a Martino D’Alberto (Valsesia; 3h 35’44”) e a Andrea Cismondi (3h 36’15”). Al 38° posto, primo di M1, Diego Marana (Cicli Benato; 2h 49’40”); 39°, quinto M4, Ivan Patrick Macori (Gs Aquile; 2h 49’44”); 73° Simone Massimino (Gs Aquile; 2h 59’33”; 16° M2); Andrea Carlotto (Cicli Lucchini; 3h 00’02”; 19° Elmt); 114° René Montrosset; Gs Aquile; 16° M3); 119° Michel Trèves (Le Kiné Sportif; 22° M1); 112° Giulia Soffiati (Cicli Benato; 3h 10’27”; 3° D1); 143° Sonia Nouchy (Gs Aquile; 3h 18’26”; 3° D2); 229° Andrea Bryer (Gs Aquile; 27° M5).

La leggera pioggia scesa al mattino non ha fermato gli appassionati di ciclismo che hanno preso parte alla Granfondo Internazionale Torino. La manifestazione organizzata dal GS Alpi è stata valevole anche come prova degli European Masters Games: per il ciclismo su strada, questa è stata la seconda prova in calendario dopo la cronometro di venerdì, mentre il primo agosto si svolgerà il Criterium, ultima delle tre prove. Ospite d’eccezione della manifestazione è stato l’ex professionista Damiano Cunego, vincitore di un Giro d’Italia, tre Giri di Lombardia e un’Amstel Gold Race.

Sono stati due i percorsi allestiti dal GS Alpi per la Granfondo Internazionale Torino: uno mediofondo di 90 km per 1950 metri di dislivello e uno lungo di 120,5 km per 2380 metri di dislivello. L’inserimento della gara nel calendario degli European Master games ha permesso di respirare un’aria diversa rispetto a quella che si sente nelle altre Granfondo, in quanto il Parco del Valentino è il quartier generale di tutti gli sport interessati dalla manifestazione europea.

Sul tracciato di 120 km si materializza la doppietta della Cicli Copparo, con Giampaolo Busbani che ottiene la prima posizione subito davanti al compagno di squadra Federico Pozzetto. In terza posizione sale sul podio Julien Gueydon (Manosque 04). Tra le ragazze arriva invece il successo di Gioia Chiodi (Cicli Copparo), che supera di 11 secondi Michela Bergozza (Ktm Scatenati). Terza posizione per Stefania Sensi (Progetto Ciclismo Santena).

Per ciò che riguarda gli European Masters Games, Bruno Sanetti (Vigili del Fuoco) vince sul percorso di 90 km; su quello di 70 km trionfano Sergio Barbero e Marina Lari, mentre su quello di 44 km trionfa Marinella Sciuccati.