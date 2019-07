Ciclismo: La Rappresentativa valdostana nel bellunese capoclassifica della Coppa Italia

Quarta tappa della Coppa Italia Giovanile, domenica 21 luglio, a Chies d’Alpago (Belluno), alla quale prenderà parte la Rappresentativa valdostana che, dopo tre prove, è al comando della classifica generale, con 495 punti, dodici in più della Lombardia (483) e 28 sulla Liguria (467).

Per la trasferta bellunese, il responsabile Roberto Aresca ha convocato: Sylvie Truc, Giulia Challancin, Filippo Agostinacchio, Etienne Grimod, Elisa Nigra (Xco Project), Hervé Bionaz (Cicli Lucchini), con accompagnatore Marco Liporace. In gara a Chies ci saranno anche Mattia Agostinacchio e Remy Latella (Xco Project) e Paolo Farinet (Vc Courmayeur MB).

La Coppa Italia giovanile calerà il sipario sull’edizione 2019 il 15 settembre, a il Ciocco- Barga (Lucca); nell’albo d’oro della manifestazione, la Valle d’Aosta si è imposta due volte (nel 2014 e nel 2016) e una volta, nel 2000, quando il Comitato era Piemonte – Valle d’Aosta; le ultime due edizioni sono state vinte dalla Lombardia (2017) e dal Comitato Bolzano (2018).

La località venete ospita, nel fine settimana, anche i Campionato italiani di Cross country per le categorie dei ‘più grandi’, dagli Juniores ai Master. Il programma della tre giorni nel bellunese: venerdì 19 luglio le gare valide per i titoli di Team Relay (il via alle 14 per le squadre giovanili, alle 15.15 per gli Agonisti, alle 15.19 per i Master).

Sabato 20 l’assegnazione dei titoli per Juniores uomini (il via alle 9), Under 23 uomini (alle 11), Elite, Under 23 e Juniores donne (alle 13), Elite uomini (alle 15). Domenica 21 al mattino saranno di scena, come già detto, i giovani con la Coppa Italia (prima gara alle 8.30) mentre nel pomeriggio saranno assegnati i titoli alle categorie Master (prima partenza alle 12).

Per la Team Relay iscritte due squadre valdostane: il Gs Lupi Valle d’Aosta con Federico Serpone, Lucrezia Balbo, Mathieu Montovert, Lorenzo Russotto e Gaia Tormena; per l’Xco Project Filippo Agostinacchio, Alessio Cino, Giulia Challancin, Elisa Nigra e Etienne Grimod. Per il Campionato italiano di sabato, nelle diverse categorie, l’intera squadra del Gs Lupi Valle d’Aosta, Denis Donzel (Vc Courmayeur MB), Corrado Cottin (Cicli Benato), Thierry Grivel e Nicole Pesse (Pila Bike Planet), Katia Moro (Rdr Factory), Pietro Scacciaferro, Alessandro Nigra e Filippo Latella (Xco Project), ai quali si aggiungono i tesserati per sodalizi di fuori valle, come Andreas Vittone (Monte Tamaro), Martina Berta (Torpado Ursus), Camilla Martinet (Merida Italia), Camilla De Pieri (BiciCamogli).