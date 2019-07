Sport invernali: Raduni e training intensivi per atleti Asiva e giovani Azzurri

La squadra nazionale azzurra Juniores/Giovani di Biathlon ha scelto la Valle d’Aosta, e più precisamente Bionaz, per una settimana di raduno, da domenica 4 a domenica 21 luglio.

Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz, con gli allenatori Fabio Cianciana ed Edoardo Mezzaro ha convocato, tra gli altri, Beatrice Trabucchi, Samuela Comola, Didier Bionaz (Cse), Cédric Christille (Fiamme Gialle) e Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri).



CdM Biathlon

Raduno, dal 9 al 19 luglio, a Ruhpolding (Germania) per la squadra ‘A’ e Elite di Biathlon. Tra i selezionati Nicole Gontier, Thomas Bormolini, Giuseppe Montello, Dominik Windisch (Centro sportivo Esercito).



Sci alpino

Raduno sciistico alle Deux Alpes, dal 14 al 20 luglio, per la squadra Asiva maschile di Sci alpino. Con gli allenatori Massimiliano Iezza e Luca Liore al lavoro ci saranno: Benjamin Alliod (Cse), Peter Bieller (Sc Val d’Ayas), Emile Boniface (Sc Chamolé), Elia Facchini (Sc Gressoney MR), Thomas Larivière (Sc Crammont MB), Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB) e l’Aggregato Filippo Segala (Sc Chamolé).



Snowboard

Allenamento atletico, il 17 e 18 luglio, a Genova e a Varzi (Pavia) per la squadra Asiva di Snowboard. Con gli allenatori Nicola Bagliani e Lorenzo Semino ci saranno Yannick Favre (Snow Team Courmayeur) e Alice Bruno (Aosta Snowboard club) e l’Aggregato Mattia De Feo (Snow Team Courmayeur). La due giorni è divisa con attività di propriocezione al Surfing club Bogliasco di Genova e, il 18, a Pian del Poggio – Varzi (Pavia), attività di Enduro Mtb.