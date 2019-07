Ciclismo: Mtb, la squadra di Agostinacchio lucida i telai per la battaglia di Pontida

Valdostani pronti alla sfida di domenica 14 luglio, a Pontida (Bergamo), dove andrà in scena il Campionato italiano giovanile di Società, giunto alla quinta tappa e che vede al comando della classifica generale (vedi classifica in fondo all'articolo) gli azzurri dell’Xco Project, con 903 punti, davanti a Focus Xc (713) e Melavì Focus (597).

Per la conclusiva tappa del Campionato, sul tracciato lombardo sarà presente in forze a difendere i 90 punti di vantaggio il sodalizio targato VdA di Fabio Agostinacchio: Elisa Nigra, Samantha Gottage, Giulia Challancin, Etienne Grimod, Alessio Cino, Giuseppe Abbate, Remy Latella, Alessandro Nigra e Filippo Agostinacchio.

Alla trasferta lombarda parteciperanno anche il Gs Lupi Valle d’Aosta (Gaia Tormena, Lucrezia Balbo, Lorenzo Russotto, Mathieu Montovert, Federico Serpone) e il Cicli Lucchini (Nicole Truc, Emilie Bionaz, Gabriel Borre, Stefano Gerbaz, Andrea Carbone, Hervé Bionaz, Enea Allegri, Gilles Del Degan).

Per il settore strada, invece, doppio appuntamento per gli Juniores del Madonna di Campagna–Orange Team. Matteo Balestrini e Federico Neyroz saranno al via, sabato 23, a Lugo di Grezzana (Verona) al Gran Premio Consorzio marmisti della Valpantena, della Cronoscalata Lugo – Cerro, di 7,200 km. Il giorno successivo, nel Trofeo Paolo Diotto e Matteo Roma, a Sumirago (Varese), per percorrere i 121 km si aggiungerà anche Matteo Cartotto.

Giosué Tomasi Cont e Davide Savoini (Orange Bike Team) sono invece iscritti all'ottavo Trofeo Lipitalia Allievi, previsto per domenica 14, a Rosta (Torino), su tracciato di 69 chilometri.