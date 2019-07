Ciclismo: Memorial Ceccon e Gran Prix infiammano il fine settimana in Valle

Ricco menù per il fine settimana del ciclismo in Valle d’Aosta, spalmato tra sabato 13 e domenica 14 luglio.

Sono in programma la seconda tappa del Grand Prix Giovanissimi e la GranFondo Tour des Salasses per le ruote grasse e, per il settore Strada, la seconda tappa del Circuit du Grimpeur 2019, la Quart–Saint-Barthélemy, valida anche per il campionato regionale della montagna Fci.

Sabato 13 luglio, dalle 14, nel Bike Park Maison Gerbollier di La Salle, la seconda prova del Grand Prix Giovanissimi, organizzata dal Vc Courmayeur MB. La classifica generale dopo la prima tappa vede al comando l’Orange Bike Team, con 759 punti, seguito dal Vc Courmayeur MB, a quota 470, e dal Gs Lupi Valle d’Aosta, con 436.

Il Gp Giovanissimi è il gustoso antipasto del 14 luglio, a Morgex, con il ritorno della GranFondo Tour des Salasses, organizzazione affidata ancora al Vc Courmayeur MB: 45 km il percorso lungo, 20 km il ‘corto’, valido come gara regionale Allievi/Esordienti e la cicloturistica, sempre di 20 km, aperta a tutti, Mtb e e-bike.

Dal Villair di Quart, alle 10, il via della seconda prova del Circuit du Grimpeur 2019, il 9° memorial Eli Ceccon, cicloscalata organizzata dal Gs Aquile di 19 km, da Quart a Saint-Barthélemy, percorso con 1100 metri di dislivello.

MountainBike

Quarta tappa della Coppa Italia Giovanile, domenica 21 luglio, a Cles d’Alpago (Belluno), alla quale prenderà parte la Rappresentativa valdostana che, dopo tre prove, è al comando della classifica generale, con 495 punti, dodici in più della Lombardia (483) e 28 sulla Liguria (467).

Per la trasferta bellunese, il responsabile Roberto Aresca ha convocato: Giulia Challancin, Filippo Agostinacchio, Etienne Grimod, Elisa Nigra (Xco Project), Hervé Bionaz (Cicli Lucchini), con accompagnatore Marco Liporace.