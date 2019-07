Calcio mercato: Eccellenza, PDHA orfano di Varvelli cerca una punta

Il mister Ezio Rossi e il direttore sportivo Luca Padovano hanno appena finito di digerire il boccone amaro rappresentato dalla repentina partenza della punta centrale Giancarlo Varvelli, e si sono gettati sul mercato alla ricerca di un sostituto.

Non se l'aspettava nessuno, in casa PDHA prima squadra, la fuga di Varvelli a Borgaro, che puzza un pò di tradimento dopo un anno e mezzo da protagonista tra gli orangerossoblu, ma la società si sta già dando da fare e avrebbe preso contatti con Victor Gomez, ambito attaccante che al Pomezia ha segnato 23 reti nell'ultima stagione.

L'Aygreville deve invece prendere atto dell'allontanamento annunciato e messo in atto da Maurice Glarey, che se n'è andato chiudendo educatamente la porta ma se n'è pur sempre andato a giocare in serie D al Ligorna. Nomi per sostituirlo, per il momento, nessuno li fa.