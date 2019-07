Protagonista in politica a 70 anni Rollandin si scopre runner

Percorrere a 70 anni 75 chilometri su e giù per per i sentieri che hanno reso durissimo, causa anche del caldo, il Trail Licony non è da tutti. L’impresa è stata realizzata da Augusto Rollandin, già presidente della Giunta regionale, che la politica ha ceduto, per il momento, al mondo dei corridori dei trail.

La gara, vinta da Franco Collè in 9h05e50, Rollandin l’ha portata a compimento in 16h 25 minuti e 41 lasciando alle sue spalle runner ben più giovani di lui.

Solitamente sono i campioni dello sport che si cimentano in politica; in Valle d’Aosta succede che un politico di lungo corso passi allo sport per trovare serenità e nuove energie, perché è certo che dopo la pausa ritorni in politica.

Qualcuno ha ricordato che “La nascita dei Giochi Olimpici” come la finalità dei Giochi Olimpici nel 700 a.c. fossero un dono e un riconoscimento a Zeus. Attraverso il gesto sportivo veniva celebrato il dono della forza fisica e mentale che gli dei avevano donato all’essere umano.

Daltra parte Giovenale, nelle sue Satire, del I secolo d.C. ed unica opera del poeta latino giunta fino a no, si legge: “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano” (Satire, X, 356) che significa “Bisogna pregare affinché ci sia una mente sana in un corpo sano”.

E la massima l’ha fatta propria dal più votato dei valdostani, per tenere in forma fisico e testa.

Oggi, in giro per l’Italia, leader politici, fondatori di gruppi e partiti, si sono spesso affermati precedentemente nel mondo televisivo e dello spettacolo, avendo una corsia preferenziale per trasformarsi da idolo sportivo a guida spirituale. “La gente sceglie lui, non il partito che sostiene”.

Mai si è visto che un politico abbia lasciato il segno anche nello sport. L’impresa potrebbe riuscire proprio ad Augusto Rollandin che da campione della politica è passato ai trail dove a 70 anni lascia alle sue spalle sportivi da sempre e molto più giovani di lui.