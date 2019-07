Dopo l'esperienza positiva delle Finali Nazionali U16 a Rieti, le ragazze della CCS Framavetri hanno partecipato a Vibo Valentia, in Calabria, alle finali nazionali U18 di pallavolo.

Non hanno conquistato il podio ma sono tornate in Valle cariche di una bella e importante esperienza raccontata in questo video da loro coach, Ivan Limoné: