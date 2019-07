Pesistica: Brava Giluia Paludi a campionati italiani esordienti

Giulia Paludi, tesserata Olimpia Pesistica Aosta, classe 2005, ha conquistato la quinta posizione alla finale nazionale dei Campionati Italiani Esordienti Under 15 di Pesistica.

Alla finale, svoltasi a Pavia sabato 29 giugno 2019, hanno preso parte le prime sei atlete qualificatesi in tutta Italia nelle fasi interregionali.Ottima la prestazione di Giulia, la più giovane tra le sei finaliste scese in pedana, che nella tecnica dello Strappo ha tentato e mancato per un soffio la medaglia di bronzo, con un tentativo di alzata mancata a 48 kg. Giulia ha sollevato 45 kg. nello Strappo e 53 kg. nello Slancio, primato personale che conferma il positivo trend di crescita della giovane pesista valdostana.