Ginnastica: Concluso collegiale Piemonte-VdA a Pont Suaz con Veronika Rudysceva

Dal 1° al 6 luglio, alla palestra olimpica di Pont Suaz, le ginnaste della Gym-Aosta e della Ritmica Piemonte hanno vissuto una settimana molto intensa di allenamenti ma anche di emozioni, partecipando ad un collegiale di ginnastica ritmica, che ha visto come responsabile una grande ex-ginnasta e una straordinaria tecnica, Veronika Rudysheva.

La giovane Veronika, appena ventenne, è attualmente stretta collaboratrice della direttrice tecnica della nazionale russa di ritmica, ma può vantare anche un curriculum di ginnasta davvero straordinario, in cui spicca la vittoria a squadre alle olimpiadi juniores del 2014 a Nanchino.

La settimana di allenamenti, sia mattutini che pomeridiani, è stata certamente molto faticosa, anche per il gran caldo, ma altrettanto proficua per le ginnaste delle due società, che hanno potuto approfittare non solo di una tecnica di altissimo valore ma anche di una persona umanamente davvero piacevole e disponibile.