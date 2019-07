Tour de France: Mike Teunissen soffia la prima maglia gialla a Saganagan

La prima tappa del Tour de France 2019 incorona Mike Teunissen. Una volata di potenza quella dell’ex campione del mondo U23 di ciclocross che brucia al traguardo Peter Sagan (Bora-hansgrohe), partito leggermente lungo e costretto ad arrendersi proprio al colpo di reni. In terza posizione chiude un funambolico Caleb Ewan (Lotto Soudal), che nel finale cerca di infilarsi in ogni spazio che trova, toccandosi anche con Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) mentre il veronese era a ruota di Sagan. Ovviamente, per il sorprendente vincitore di giornata, che ha fatto la volata dopo che il suo capitano Dylan Groenewegen è caduto a 1500 metri dal traguardo, va ad indossare la prima Maglia Gialla.

Subito dopo il via vanno in fuga Greg Van Avermaet (CCC), Natnael Berhane (Cofidis), Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) e Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin), i quali procedono di comune accordo fino al Muro di Grammont, in cima al quale transita per primo Van Avermaet, il quale si rialza subito dopo. Rimangono quindi al comando in tre, con Meurisse che invece conquista il Bosberg. Il gruppo non lascia grande spazio a questi corridori, che rimangono costantemente sotto i due minuti di vantaggio. Poco prima del Traguardo Volante di Les Bons Villers il gruppo affronta un tratto in pavé che crea un po’ di scompiglio, costringendo Elia Viviani e Alexander Kristoff a fermarsi a causa di forature e portando il gruppo principale a spezzarsi in più tronconi. Due chilometri prima del Traguardo Volante, vinto da Peter Sagan davanti a Sonny Colbrelli e Greg Van Avermaet, il gruppo torna compatto grazie allo sforzo della Bora – hansgrohe, con un troncone di testa inseguito da altri due più piccoli.