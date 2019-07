Motociclismo: Il Trial torna in Valle con due appuntamenti promozionali

Il trial per bambini e 'grandi' torna a farsi notare in Valle con due importanti appuntamenti.

Sabato 13 luglio, a Sarre, nell’area di allenamento di Bellun, al via un corso teorico-pratico di trial per piloti e aspiranti piloti per tutti i livelli e le età. I valdostani Eric Uva e Davide Dellio coordineranno i tecnici impegnati nell'addestramento delle diverse attività; per partecipare occorre inviare una mail di pre-adesione a valledaosta@federmoto.it entro giovedì 11 luglio.

A La Salle torna invece la manifestazione 'pilotiXgioco' in occasione del Tour des Salasses, granfondo di mountain bike. “PilotiXgioco” è rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni che potranno provare la disciplina su moto elettriche da minitrial in totale sicurezza con istruttori appositamente formati tra i quali l'esperto tecnico di motociclismo giovanile Vanni Crisapulli. Per partecipare occorrerà presentarsi sabato 13 o domenica 14 allo stand di Federmoto in località Gerbollier di La Salle.