Skiroll: Parte da Pechino il campionato mondiale 2019

Sono nove i convocati per la tappa ianugurale della Coppa del mondo di skiroll che parte dall'inedita località cinese di Pechino. IL direttore tecnico Michel Rainer ha chiamato Emanuele Becchis, Francesco Becchis, Alessio Berlanda, Matteo Tanel, Jacopo Giardina, Michale Galassi, Lisa Bolzan, Anna Bolzan e Chiara Becchis. Le gare complessivamente in calendario sono undici divisi in tre differenti nazioni (oltre alla Cina sono presenti Russia e Val di Fiemme con le finali di settembre), oltre ai Mondiali lettoni di Madona. La squadra azzurra arriva da un 2018 che ha regalato a Tanel la quarta posizione nella classifica generale maschile, seguito da Emanuele Becchis al sesto posto e da Francesco Becchis al settimo, mentre Lisa Bolzan finì quinta e Anna Bolzan ottava fra le donne. Ancor meglio le cose andarono nella categoria junior, con Alba Mortagna seconda in campo femminile e Angelo Buttironi terzo in quello maschile.



Il calendario della Coppa del mondo 2019:

Gio. 04/07 - Sprint TL maschile e femminile 200 metri Pechino (Chn)

Ven. 05/07 - Sprint TL maschile e femminile 1,2 km Pechino (Chn)

Sab. 06/07 - Sprint Mass start 20 km TL maschile e 15 km TL femminile Pechino (Chn)

Gio. 08/08 - MONDIALI - 10 km TC femminile e 20 km TC maschile Madona (Let)

Ven. 09/08 - MONDIALI - Sprint TL maschile e femminile 200 metri Madona (Let)

Sab. 10/08 - MONDIALI - Mass start 20 km TL maschile e 15 km TL femminile Madona (Let)

Dom. 11/08 - MONDIALI - Team sprint TL maschile e femminile Madona (Let)

Gio. 22/08 - Prologo 5 km TC femminile e 7,5 ikm TC maschile Khanty Mansiysk (Rus)

Ven. 23/08 - Pursuit 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Khanty Mansiysk (Rus)

Sab. 24/08 - Sprint TL maschile e femminile 200 metri Khanty Mansiysk (Rus)

Dom. 25/08 - Mass start TL 15 km femminile e 20 km maschile Khanty Mansiysk (Rus)

Gio. 12/09 - Uphill 3 km TC femminile e 5 km TC maschile Monte Bondone (Ita)

Ven. 13/09 - Sprint TL maschile e femminile 200 metri Trento (Ita)

Sab. 14/09 - Mass start 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Ziano di Fiemme (Ita)

Dom. 15/09 - Pursuit 10 km TC femminile e 20 km TC maschile Alpe Cermis (Ita)