Calcio Tavolo: Asd Aosta protagonista all'Europeo 2019

Il Campionato Europeo 2019 di Calcio Tavolo ha portato altre soddisfazioni ai giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta convocati nella Nazionale Italiana.

La manifestazione continentale, organizzata dalla FISTF (Federation International of Sport Football Table) nella città di Frameries in Belgio, nei giorni 29 e 30 giugno 2019, prevedeva l’assegnazione di 12 titoli, 6 Individuali e 6 a Squadre nelle categorie ufficiali Open, Veteran, Under 19, Under 15, Under 12 e Ladies.

I giocatori della squadra aostana che avevano l’onore di indossare la divisa azzurra della Nazionale erano Julia Filippella, che gareggiava nella Categoria Ladies, Sean Filippella, che gareggiava nella Categoria Under 12 e Filippo Filippella, a cui era stato assegnato il ruolo di Coach della Nazionale Under 15.

Nella Categoria Under 15, Filippo Filippella, nella veste di Coach, ha raccolto due ori ed un argento, grazie alle vittorie di Mattia Ferrante nell’Individuale della Under 15, in Finale su un altro azzurro, Francesco Tozzi, e la vittoria nella competizione a Squadre, guidando i 5 azzurrini (Mattia Ferrante, Francesco Tozzi, Giorgio Giudice, Pietro Gatti ed Andrea Carravetta) che hanno superato nella Finale i padroni di casa del Belgio per 2-1 e 3-1.

Nella Categoria Under 12, Sean Filippella, dopo aver disputato il torneo Individuale senza poter avere la soddisfazione di superare il turno eliminatorio, ha avuto la gioia di conquistare l’oro nella competizione a Squadre, dove la Nazionale Italiana (Sean Filippella, Mattia Trevisani, Francesco Manfredelli, Francesco Borgo ed Angelo Renzi), guidata dal Coach Andrea Ciccarelli, ha avuto la meglio sul Belgio in Finale con un doppio 3-1.

Nella Categoria Ladies, Julia Filippella è riuscita nella competizione Individuale, contro ogni previsione, a superare brillantemente le fasi eliminatorie avendo la meglio sulla Belga Chloé Despretz e sulla Francese Lucie Le Teno, per poi arrendersi agli Ottavi di Finale alla forte Tedesca Victoria Büsing (che giungerà seconda perdendo al sudden death la Finale per il titolo).

Nella competizione a Squadre (Julia Filippella, Antonella Furnari, Sara Guercia, Paola Forlani, Maria Felice Merkouris) sotto la guida del Coach Alfredo Palmieri, invece, ha conquistato la medaglia di bronzo, alle spalle di Francia e Belgio.

Al termine delle competizioni l’Italia ha ottenuto 2 titoli Individuali (Under 12 ed Under 15) e 5 titoli a Squadre (Open, Veteran, Under 19, Under 15 ed Under 12), confermandosi la nazione più forte sia a livello mondiale che continentale.