Sport invernali: Luglio ‘caldo’ per le squadre del Comitato Asiva

Inizio di luglio molto ‘caldo’ per le squadre del Comitato Asiva, e non certo per le alte temperature, ma per i tanti raduni programmati dagli staff tecnici.

Test atletici, domani, al campo sportivo di Saint-Christophe, per cinque atleti della categoria Children di Sci alpino; dagli allenatori Massimiliano Iezza e Luca Liore, agli ordini del preparatore atletico Piero Cassius, sono stati convocati: Jacques Belfrond (Sc Crammont MB), André Burgay (Sc Val d’Ayas), Maria Vittoria Raffaelli (Sc La Thuile Rutor), Lorenzo Stirano (Sc Aosta) e Chiara Verducci (Sc Pila).

Immutato lo staff tecnico per il raduno, dal 4 al 7 luglio, a Courmayeur, per la squadra maschile e gli Aggregati dello Sci alpino: Benjamin Alliod (Cse), Peter Bieller (Sc Val d’Ayas), Emmile Boniface (Sc Chamolé), Elia Facchini (Sc Gressoney MR), Thomas Larivière (Sc Crammont MB), Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB); Stéphane Béthaz (Sc Pila), Tommaso Canonico (Sc Aosta), Alessandro Lami (Club de Ski), Alessandro Péaquin, Philippe Quey (Sc Val d’Ayas), Filippo Segala (Sc Chamolé).

Per il Fondo, raduno atletico per la squadra e gli Aggregati, guidati dagli allenatori André Fragno e Manuel Tovagliari e i preparatori atletici Enrico Testolin e Miche Bionaz. Al lavoro, dal 2 al 5 luglio a Torgnon: Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery), Federica Cassol (Sc Sarre), Coralie Grappein (Sc Gran Paradiso), Emilie Jeantet (Cse), Amalia e Nadine Laurent (Sc Gressoney MR), Aline Ollier (Sc Valdigne MB); Federico Bonino, Andrea Gradizzi, André Philippot (Gs Godioz), Andrea Gorret, Simone Zanon (Sc Amis de Verrayes), Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy), Andrea Restano (Sc Drink); Axelle Vicari (Gs Godioz), Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy); Emanuele Glarey, Luca Brusaferro (Gs Godioz), Gerome Garin (Sc Valgrisenche), Jean Mascarello (Sc Valdigne MB).

Squadra e Aggregati del Biathlon convocati, il 3 luglio, a Brusson, per un allenamento atletico, di tiro e skiroll. Gli allenatori Marino Oreiller, René Laurent Vuillermoz e François Viérin hanno convocato: Ambra Fosson, Martina Trabucchi (Sc Brusson), Laura Sciarpa (Sc Sarre), Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace); Denis Muscarà (Sc Brusson), Francesco Petitjacques, Nicolò Bétemps (Sc Bionaz Oyace), Federico Leone (Sc Amis de Verrayes), Stefan Navillod (Ski Team Torgnon 2.0). Pietro Segor (Gs Godioz); Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes); Thierry e Jéròme Bianquin (Gs Godioz), Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace).

Conclusi i raduni del 25 (a Courmayeur) e del 27 giugno (a Doues), la squadra e gli Aggregati dello Scialpinismo saranno di nuovo al lavoro, il 3 e 5 luglio, rispettivamente a La Salle e a Ollomont. Con l’allenatore Emanuel Conta ci saranno François e Laurent Bettendier (Sc C. Gex), Dennis Berthod (Sc Drink), e Noemi Junod (Sc Valgrisenche); Valentina Bisazza, Chloé Collé, Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex).