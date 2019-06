Atletica: E' di Omar Bouamer in nuovo record valdostano 3000 metri

Sabato 29 giugno, in provincia di Bergamo, nella 23esima edizione del meeting internazionale “Città di Nembro”, Omar Bouamer talento rubato al calcio, classe 1989 e tesserato per la Polisportiva Sant’orso Aosta, chiudendo in 8’13’13” ha limato di oltre 3 secondi il precedente limite di 8’16”91 detenuto da Antonio Ciucio (Pont Donnas).

Un tempo che ha garantito ad Omar l’undicesimo posto nella classifica finale, di una competizione di alto contenuto tecnico, vinta dal Sudafricano Jerry Mustav in 7’55”84.

E' stata una gara tutta in rimonta quella del talento allenato da Moreno Gradizzi, con una partenza più che prudente (1° giro in coda al gruppo con passaggio in 1’08”). Poi è iniziata la cavalcata, con passaggi sempre più serrati ed un finale arrembante con gli ultimi 200 metri chiusi in 33 secondi.

Una prestazione che, oltre a garantirgli il primato, inserisce la sua società, la S.Orso, nell’elenco dei club capaci di un record regionale assoluto.