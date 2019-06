Ciclismo: Michel Piccot dopo gli Italiani al Città di Brescia.

Oltre ai Campionati Italiani che si svolgeranno domenica 30 giugno, i ciclisti della Biesse Carrera tra cui il valdostano Michel Piccot saranno presenti ad altri due appuntamenti importanti: Il Trofeo Cittò di Brescia e il Giro del Veneto.

Il Trofeo Città di Brescia, la gara di casa per il team, è in programma per martedì 2 luglio. Nella gara che aveva visto Simone Ravanelli tra i protagonisti lo scorso anno, la Biesse Carrera punta al podio. In giallo-nero ci saranno: Alberto Amici, Andrea Berzi, Raul Colombo, Filippo Conca, Michel Piccot e Simone Ravanelli.

Il 3 luglio invece prende il via il Giro del Veneto, che terminerà il 6 luglio e toccherà tutte le principali città e province venete. Per la Biesse Carrera ci saranno Alberto Amici, Andrea Berzi, Raul Colombo, Giovanni Pedretti, Simone Ravanelli, Stefano Taglietti.

Kevin Colleoni, Filippo Conca, Tommaso Bramati e Jacopo Menegotto invece si sposteranno a Livigno per un ritiro di dieci giorni, in vista del Giro della Valle d'Aosta.