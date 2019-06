Bocce: Tre giovanissimi valdostani in Nazionale under 15

Dopo la giovane promessa delle bocce valdostane, Mattia Falconieri da quel di Chatillon, altri tre giovanissimi valdostani sono stati convocati in Nazionale,questa volta under 15, dal segretario generale della Federbocce, Riccardo Milana. Si tratta di Andrea Fasana e dei fratelli Federico e Mattea Golfetto, anche della prolifera scuderia della società bocciofila Bassa Valle Helvetia di patron Amilcare Giopp.

"Gli sforzi e l'impegno della nostra società per sviluppare il settore giovanile delle bocce stanno avendo straordinari e, credo, meritati risultati", ha commentato Giopp.

Intanto si avvicina il primo impegno per Mattia Falconieri, ovvero il torneo internazionale categoria Under 18 in programma da sabato 29 a domenica 30 giugno a Sillans, in Val d'Isère.