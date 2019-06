Ciclismo: Mtb Tour de Salasses, la tradizione che ritorna nella tappa del circuito Nord Ovest

Correva l’anno 1996, la Mountain Bike in Valle d’Aosta era agli esordi. Un gruppo di amici, il Velo club Courmayeur Mont Blanc, organizzava una delle granfondo che sarebbe rimasta nella memoria della Valle d’Aosta per anni.

23 anni dopo torna una delle gare che ha fatto la storia delle ruote grasse in Valle d’Aosta, con un percorso tutto rinnovato, che allo stesso tempo conserva quello spirito “rétro” degli anni novanta.

Un percorso caratterizzato da salite lunghe e dure, discese tecniche, tipiche della Valdigne. Un percorso che rispecchia in pieno l’dea della Mountain Bike del Velo Club Courmayeur Mont Blanc, riconosciuto e apprezzato da anni per l’organizzazione di eventi nazionali ed internazionali.

Non solo Granfondo: Il 13 e 14 luglio eventi per tutti! Il weekend in Valdigne partirà dal sabato mattina, con l’apertura del villaggio enogastronomico e dell’area expo degli stand sponsor e non solo.

Durante il pomeriggio al via la tappa di Grand Prix, dedicata ai giovanissimi nella zona del Bike Park di La Salle. A seguire la premiazione e, in concomitanza, la consegna dei pettorali ai big che partiranno domenica mattina.

Dopo la premiazione la serata si accenderà per tutta la famiglia grazie alla mini fiera di Street Food e ad un concerto rock! Le iscrizioni per la gara di domenica sono preferibili dal sito www.veloclubcourmayeur.it

Domenica 14 luglio la partenza della Granfondo alle h.10 da Morgex Piazza dell’Assunzione seguita a pochi minuti di distanza dalla partenza e-bike, esordienti, allievi e cicloturistica.

A partire dalle h. 12 aprirà il pasta party con inclusi prodotti tipici valdostani.

E per le famiglie? A circondare il contesto della granfondo, il Velo Club ha incluso all’interno della manifestazione una serie di attività (dalle escursioni con guide mtb, allo stand delle mini moto, ai concerti, allo street food, alla zona expo) per permettere alle famiglie di passare un weekend all’insegna dello sport e del divertimento.