Danza: Oltre 100 adesioni per Courmayeur in Danza 2019

Sono già oltre 100 le adesioni alla 14esima edizione di 'Courmayeur in Danza', stage che porta ai piedi del Monte Bianco docenti di fama internazionale. La kermesse si svolgerà dal 6 al 13 luglio e quest'anno ha riservato una sessione ai bambini (5-6 anni) con una docente qualificatasi alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala.



Tra i partecipanti allo stage, in 15 verranno selezionati per uno spettacolo da portare in scena durante la stagione invernale. A scegliere i migliori sarà Amilcar Moret Gonzalez, dal 2009 ballerino e insegnante di danza classica della trasmissione "Amici" di Maria De Filippi.

Nelle vesti di talent scout sarà presente anche Garrison Rochelle. Durante gli otto giorni di stage i ragazzi potranno seguire le lezioni dei vari stili proposti: classico (docenti Amilcar Moret Gonzalez e Elisabetta Seratoni), modern jazz (Loredana Avagliano), contemporaneo (Oliviero Bifulco), hip pop (Little Phil ) musical broadway style con canto in inglese (Brian Bullard).