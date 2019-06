Trail: Splendido bronzo per Henry Aymonod in Coppa del Mondo corsa in montagna

Henry Aymonod conquista il terzo gradino del podio negli Stati Uniti, al termine della massacrante seconda tappa di Coppa del Mondo di corsa in montagna, la Broken Arrow Skyrace, 26 chilometri e 1600 metri di dislivello positivo nella Squaw Valley, nei pressi del lago Tahoe al confine tra California e Sierra Nevada.

La gara è stata vinta da Andrew Douglas, che non ha avuto avversari e ha chiuso in 1h56’31”. Dietro di lui si piazza al secondo posto Sam Sahli in 2h06’18”, mentre Henry 'Aimo' Aymonod ha conquistato con pieno merito la terza posizione in 2h08’03” con soli 23” di vantaggio sul quarto classificato.