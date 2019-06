Trail: Ad Ascenzi e Bonin la quinta Parimondet

Edizione record, quest'anno, per la quinta Parimondet, gara di corsa in montagna organizzata a Sarre con partenza dal bar Parisette, e arrivo in frazione Remondet (di qui il nome Parimondet ndr): quattro chilometri di percorso con 714 metri di dislivello.

Nata come manifestazione sportiva poco più che goliardica, in pochi anni questa trail si è ritagliata uno spazio di tutto rispetto nelle corse valdostane. Sabato sono stati 180 i partecipanti lungo un tracciato faticoso e talvolta complesso in cui hanno dominato, manco a dirlo, Alex Ascenzi per i maschi e Charlotte Bonin in categoria femminile.