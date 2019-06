Ciclismo: Fine settimana di ‘volate’ per Sylvie Truc a Milano e a Siena

Un fine settimana più che positivo per Sylvie Truc, impegnata in due gare, venerdì e domenica, entrambe concluse in volata, e la Juniores del Racconigi è sempre nel gruppo delle migliori.

Ieri, a Sarteano (Siena), nel 2° memorial Serena Mancini, corsa in linea riservata alle Juniores, 72 chilometri di saliscendi e lunga salita finale, gara che ha vissuto in continui scatti e tentativi di fuga. A imporsi, in 2h 12’00” alla media di 32,727 km/h, è la compagna di sodalizio di Sylvie Truc, Matilde Vitillo, che ha la meglio nella volata a due su Camilla Alessio (Ciclismo Insieme); a tre secondi, un gruppetto regolato da Alessia Patuelli (Breganze), del quale fa parte anche Sylvie Truc (Racconigi Cycling Team), che chiude in ottava posizione assoluta.

Venerdì sera, a Parabiago (Milano), nel 3° Trofeo Antonietto Rancilio, gara aperta alle categorie Elite e Juniores, arrivo in volata del gruppo di 31 concorrenti che ha concluso il percorso di 90 km. A imporsi, dopo 2h 19’13” di corsa, alla media di 38,788 km/h, è stata Lisa Morzenti (Eurotarget) a precedere Silvia Pollicini (Valcar) e Leonora Geppi (Conceria Zabri). Nella testa del gruppo Sylvie Truc, che conclude 16° assoluta, 6° tra le Juniores.