Calcio mercato: Eccellenza, Andrea Amato lascia il PDHA

Dopo due anni giocati ad ottimo livello, il centrocampista Andrea Amato lascia il PontDonnasHoneArnad. La squadra ha ufficializzato l'addio la scorsa settimana e guarda con attenzione ad Alessandro Comentale come possibile sostituto.

Lascia anche Christian Affinito, mentre sono confermati Francesco Fiore, Fabio Borettaz, Federico Gini, Alex Jeantet, André Sassi, Andrea Thomain, Luca Cena e Samuele Prola.

Quanto a Filippo Scala, voci lo darebbero partente per l'Ivrea 1905. In attacco al PDHA potrebbe tornare Hamza Kerroumi, mentre per la difesa sarebbero in corso trattative con Emanuele Balzo, 'liberato' dal Casale.