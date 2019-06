Calcio a 5: Il Memorial Castelnuovo 2019 a Trattoria Aldente

E' la squadra aostana di Trattoria Aldente a trionfare nell’edizione 2019 del trofeo di calcio a 5 Memorial Castelnuovo-La Piazza Aosta organizzato dall'Asd Valdostana.

In categoria Pro la formazione capitanata da Giorgio Luberto ha sconfitt in finale per 2 a 0 il Centro della Sicurezza-Gelato Pazzo.

In categoria Amatori ha vinto L’iRiparo-Ghost Vape per 3 a 2 contro l’MDA Edil dei Fratelli Ciobanu.

In campo femminile. l’A.C. Denti ha sconfitto in finale per 3-2 l'agguerrita formazione de Il Vicoletto & Brunasso Mobili.