Bocce: Mattia Falconieri convocato in Nazionale azzurra

La giovane promessa delle bocce valdostane, Mattia Falconieri da quel di Chatillon, è stato convocato in Nazionale dal segretario generale della Federbocce, Riccardo Milana. Così come la sorella Gaia, che veste ormai da quasi due anni la maglia azzurra in diverse gare internazionali con successo, anche il portacolori della Bassa Valle Helvetia che ha disputato un ottimo campionato A2 (titolo italiano a squadre Under 18) giocherà da quest'anno per l'Italia.

Sugli scudi il presidente della BV Helvetia, Amilcare Giopp: "Gli sforzi e l'impegno della nostra società per sviluppare il settore giovanile delle bocce stanno avendo straordinari e, credo, meritati risultati".

Il primo impegno per Mattia Falconieri sarà il torneo internazionale categoria Under 18 in programma da sabato 29 a domenica 30 giugno a Sillans, in Val d'Isère.