Martina Berta sogna il trionfo in casa a La Thuile

"A La Thuile vedremo se l’aria di casa mi porterà bene”. Queste le parole pronunciate a caldo da Martina Berta dopo aver tagliato il traguardo dell’Aprutium Race a Pineto. Per l’atleta valdostana è arrivato il momento di respirare l’atmosfera casalinga, Sabato 22 Giugno, in occasione di La Thuile MTB, l’atto conclusivo di Internazionali d’Italia Series 2019, che la vedrà impegnata nella difesa della leadership fra le Donne Open.

La grande avversaria, l’altoatesina Eva Lechner, non è fra le più semplici da fronteggiare per la portacolori della Torpado Ursus, che si avvicina alla gara di casa forte delle certezze acquisite nei precedenti appuntamenti del circuito. Infatti, la 21enne ex Campionessa del Mondo fra le Juniores si è aggiudicata due tappe nell’edizione 2019 del più importante circuito italiano di Mountain Bike: l’apertura di Andora e il quarto round di Pineto, facendo il suo ritorno ai vertici del movimento nazionale dopo un 2018 avaro di soddisfazioni.

D’altro canto, la Campionessa Italiana Lechner ha fatto valere tutta la sua esperienza: dopo il secondo posto di Andora, ottenuto nonostante una foratura nel finale, la portacolori della Torpado Südtirol è arrivata davanti alla rivale nell’appuntamento casalingo di Nalles, prima di imporsi sotto il diluvio di San Marino. L’altoatesina si è presentata a Pineto con la maglia di leader sulle spalle, che le è stata sottratta nell’occasione proprio da Martina Berta. L’ultima volta di Internazionali d’Italia Series in Valle d'Aosta, nel 2017 a Courmayeur, le mise in fila: Lechner prima, Berta seconda. Se finisse così a La Thuile, l’altoatesina farebbe festa doppia: tappa e classifica.

La classifica recita: 115 Berta, 110 Lechner. A La Thuile non c’è spazio per fare calcoli, men che meno con avversarie come l’ex Campionessa del Mondo Pauline Ferrand-Prevot e le altre azzurre in cerca di rivalsa, Serena Calvetti (KTM-Protek-Dama), Giorgia Marchet (Team Rudy Project) e Chiara Teocchi (Bianchi Countervail).

Programma diviso in tre giornate per La Thuile MTB: venerdì 21 giugno sono previste le prove del tracciato e le operazioni preliminari, mentre l’evento entrerà nel vivo il giorno successivo con le prove di Internazionali d’Italia Series.

Si comincia alle 10,30 con la prova delle UCI Junior Series Uomini, seguita dalle competizioni femminili (Open e Junior Series Donne) alle 12,30 e dalla gara Uomini Open alle 15. Chiusura Domenica 23 giugno con le competizioni giovanili: alle 10 prenderanno il via gli Esordienti Uomini, seguiti dalle 11.00 dalle Donne Esordienti e Allieve e alle 13.30 dagli Allievi Uomini.