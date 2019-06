La FISI verso i 100 anni dalla sua nascita: parte un concorso per la creazione del logo del Centenario

Il 10 ottobre 1920, dopo alcuni tentativi embrionali di inizio secolo, veniva fondata la Federazione Italiana dello Sci, prima denominazione di quella che, qualche anno dopo, diventerà la Federazione Italiana Sport Invernali. Il Presidente della vera e propria nascita della Federazione fu Alberto Bonacossa, che provvide subito a far riconoscere la FISI al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, permettendo così all’intero mondo dello sport di prendere atto della nuova organizzazione legata agli sport invernali.



Il 10 ottobre 2020, dunque, la FISI celebrerà i primi 100 anni della sua lunga e prestigiosa storia, fatta di grandi campioni e successi memorabili, ma anche di anni difficili nei quali solo la grande passione dei tantissimi amanti degli sport di montagna ha permesso la sopravvivenza di un movimento che oggi conta 15 discipline sportive, circa 400 atleti nelle Nazionali e 1.200 Sci Club distribuiti su tutto il territorio nazionale.



Tanta storia non potrà non essere celebrata come si deve e quindi, il prossimo anno, la Federazione festeggerà il passaggio del primo secolo della sua storia.

Il primo elemento che contraddistinguerà i festeggiamenti dei 100 anni di FISI sarà un logo speciale, quello celebrativo dell’evento: per la realizzazione del quale abbiamo deciso di coinvolgere tutti gli Sci Club d’Italia, che sono stati invitati a produrre dei bozzetti del logo del Centenario entro il 30 settembre 2019. Il logo celebrativo dovrà assolutamente contenere il logo ufficiale della Federazione, ovvero quello che si può trovare sulla testata del sito web federale www.fisi.org , anche senza scritte, e dovrà contenere ovviamente il numero 100.



I bozzetti dei loghi, realizzati in formato jpeg o vettoriale, dovranno essere inviati alla mail 100annifisi@fisi.org, saranno poi valutati e il migliore sarà premiato durante la Fiera di Skipass – Modena (31 ottobre-3 novembre 2019) e adottato per tutta la documentazione relativa alle celebrazioni. Il premio consisterà in un’esperienza speciale in compagnia della Nazionale italiana durante le gare di Coppa del mondo dell’Alta Badia (22/23 dicembre 2019): sarà possibile per il vincitore e i suoi accompagnatori scattare un selfie con i nostri campioni, ottenere un autografo personalizzato, assistere alle gare da una posizione privilegiata e accedere alla esclusiva Vip Lounge.