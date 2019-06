Ciclismo: Il Tour de France lambisce la Valle d'Aosta

Tignes, Albertville e Val Thorens sono gli arrivi di tappa più vicini alla Valle d'Aosta toccati e dalla centoseiesima edizione del celeberrimo Giro di Francia: la competizione si svolgerà come di consueto in estate, dal 6 al 28 luglio, per un totale di 21 tappe distribuite su 23 giornatecon giorni di riposo, il 16 ed il 22 luglio.

Il tour prende il via da Bruxelles, in Belgio per poi snodarsi lungo il tradizionale percorso della ‘Grande Boucle‘, che si sviluppa per 3.460 chilometri con la tappa più lunga il 12 luglio,la settima, che si snoderà per ben 230 chilometri, tra la città di Belfort ed il comune di Chalon-sur-Saone. La tappa più breve, invece, sarà la diciannovesima, che si svolgerà il 26 luglio tra il piccolo comune ai piedi delle Alpi francesi di Saint-Jean-de-Maurienne e quello di Tignes, che con i suoi 2150 metri di altezza sul livello del mare rappresenta il traguardo posto alla maggiore altitudine dell’intero Giro di Francia.

Ovviamente confermato l’immancabile traguardo finale degli Champs Elysees: l’ultima tappa del Giro di Francia 2019 si terrà tra Rambouillet e Parigi, per un totale di 127 chilometri. Previste anche due prove a cronometro: la prima, la prova a cronometro per squadre, è in programma il 7 luglio a Bruxelles, come seconda tappa; la prova a cronometro individuale, invece, si svolgerà il 19 luglio (tredicesima tappa) a Pau.

Venti le squadre iscritte: Ag2r La Mondiale, Astana, Bahrain Merida, Bora Hansgrohe, Ccc, Deceuninck Quick-Step, EF, Groupama Fdj, Lotto Soudal, Movistar, Mitchelton Scott, Dimension Data, Jumbo-Visma, Katusha Alpecin, Sky, Sunweb, Trek-Segafredo, Emirates, Cofidis e Wante Groupe Cobert. In gara solo 13 italiani tra i quali Vincenzo Nibali.

Le 21 tappe del Tour de France 2019: