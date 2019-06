Calcio F: In ritiro a Sarre e ad Aymavilles la squadra femminile della Juventus

Non c'è solo la Primavera in ritiro per la Juventus in Valle d'Aosta. Dal 28 luglio al 4 agosto ci saranno anche le ragazze della squadra femminile bianconera, che sono state protagoniste di una splendida cavalcata nel campionato di calcio di serie A femminile e hanno anche vinto la Coppa Italia.

Saranno in ritiro precampionato sul campo di Aymavilles e soggiorneranno all'hotel Etoile du Nord a Sarre. Le giocatrici della Juventus tornano in Valle dopo aver svolto già il primo ritiro nel 2017 nell’anno di fondazione di Juventus Women, e forti della splendida esperienza nel Campionato del Mondo.