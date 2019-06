Nicolò Manzoni e Alessio Giglio vincono il ‘Duello Portieri’ del trofeo McLion

Per la seconda edizione, il ‘Duello Portieri’ ha raddoppiato il suo impegno al Trofeo Valle d’Aosta Calcio e a scrivere il nome sull’albo d’oro sono stati Nicolò Manzoni e Alessio Giglio.

Le tante adesioni hanno costretto gli organizzatori a dividere l’evento in due serate, anziché consumare la sfida tra i numeri in una sola. Venerdì e sabato, concluse le partite del torneo, sul campo centrale di Gressan è andata in scena la sfida senza esclusione di colpi tra gli estremi difensori presenti al 1° McLion Trophy. Spalti gremiti per assistere al duello tra i ‘numeri uno’, un confronto che per una volta ha messo in luce un ruolo che spesso passa in secondo piano, ma è di fondamentale importanza all’interno di una squadra di calcio.

I primi a scendere in campo sono stati i più piccoli della categoria Small (2008-2009-2010). I 42 giovani portieri si sono affrontati con una formula a eliminazione diretta, al termine della quale si è imposto Nicolò Manzoni (Osg Merate), che ha battuto in finale Ayoub Elouany (Giaveno Coazze), mentre Cristian Nizzia (Giaveno Coazze) è andato a completare il podio.

La sera successiva sono stati i 21 portieri della categoria Medium (2005-2006-2007) a darsi battaglia davanti a un numeroso pubblico. Dopo aver superato senza problemi la fase a gironi, Alessio Giglio (Dorina Varano) ha dimostrato di avere i giusti riflessi per potersi aggiudicare la sfida finale e conquistare così il primo posto nel ‘Duello Portieri’.

Piazza d’onore per Pietro Gallo (Rivarolese), mentre Stefano Maruca (Charvensod), vincitore della prima edizione, è salito sul terzo gradino del podio, dopo aver avuto la meglio su Alessio Bonassi (Edelweiss) nella finalina.