Calcio La Francia supera l’Italia e vince il Beach Soccer al McLion Trophy

A pochi minuti dal fischio d’inizio forte vento e gradine; fuggi fuggi generale a cercare di riparo, compresi gli spettatori che affollavano in ogni ordine di posto le tribune del campo di sabbia nell’area verde di Gressan. Per fortuna tutto dura pochissimo; Francia e Italia tornano sul terreno di gioco e gli spettatori sulle tribune sono ancor più numerosi: pienone assoluto per la finale dell’International Beach Soccer.

I transalpini scattano in avanti e in pochissimo si portano al doppio vantaggio; sul finire del primo tempo, su rigore, Belardinelli dimezza lo svantaggio e tutti al riposo-breve sul 2-1 per ‘les bleu” d’oltralpe. In avvio del secondo periodo, sempre su rigore, Di Livio impatta lo score ed è l’enfant du pays, Paolo De Ceglie, a regalare il primo vantaggio azzurro, rete prontamente replicata dai francesi.

È Belardinelli a realizzare il 4-3, ma i francesi non ci stanno ed è pareggio quasi immediato. È Tonetto a far sognare l’area verde di Gressan, ma quasi allo scadere è di nuovo pareggio, che manda le due formazioni ai 3’ di supplementare. I francesi realizzano, mentre Belardinelli si fa respingere il tiro: è subito festa per i figli di Marianna, lasciando molto amaro in bocca ai ragazzi del coach Maurizio Iorio e dei tantissimi spettatori, che altro non aspettavano che gioire per un successo sui cugini. Finale di consolazione senza storia, con il Portogallo a imporsi, 6-3, sulla Svizzera.

Ma nel pomeriggio non solo Beach Soccer e premiazioni anche per la prima giornata del Green Volley, con il torneo riservato alle Under 12 e Under 13. Nelle Under 13 vittoria del Fenusma 2, grazie a Ester Boca, Elisa Nardi, Anita Lombard e Valentina Da Col, e piazze d’onore che vanno a Evançon 2 (Amelia Cortinovis, Camilla Cipriano Monetta, Giulia Chamonal, Leila Kattabi e Amelie Clerin ) e Evançon 1 (Letizia Rial, Matilde Da Ros, Josette Treves, Chiara Chamonal, Giorgia Nordera).

Nelle Uder 12, successo del Grand Combin 1, formazione composta da Celeste Mestieri, Ethel Lara Fondin e Chiara Quatrone a precedere la Scuola Pallavolo (Giulia Bruni, Chiara Foriglio, Giulia Giovinazzo e Amelie Viotto) e il Grand Combin 2 (Alice Frosjacques, Melodie Jacquemet, Nicolas Moro e Niccolò La Grasta) Domani conclusione del 1° McLion Trophy; dal primo pomeriggio, sui campi di Gressan, le finali che assegneranno le vittorie nelle varie categorie.