Calcio: È la Biellese 2011 la prima vincitrice del McLion Trophy

Era già tempo di finali, questa mattina, sul ‘centrale’ di Gressan, dove a disputarsi l’onore di iscrivere per primi il nome nell’albo d’oro del McLion Trophy erano i Primi Calci 2011, soddisfazione meritatamente conquistata da La Biellese.

Sul centrale di Gressan in campo tre gironi a quattro, con in palio le posizioni dalla prima alla dodicesima. Nel raggruppamento per i primi quattro gradini del podio La Biellese, Ciserano ‘A’, Osgb Merate e Aygreville Rosso. Al quarto dei sei incontri in programma, lo scontro tra La Biellese e Ciserano, a quel punto al comando appaiate a quota sei punti. A spuntarla, 2-0, sono i biellese, che conquistano così la vittoria; alle loro spalle, decisivo l’ultimo incontro e, grazie all’1-1, la piazza d’onore va all’Osgb Merate, con terza Ciserano ‘A’ e, in quarta posizione l’Aygreville Rosso.

Dalle 14, sempre a Gressan, tutte le altre finali. I Primi Calci 2010, sul campo dietro le tribune, vedrà opposte Ivrea 1905, Osgb Merate ‘C’, La Biellese Nera e la Rivarolese; sul terreno del calcio a otto (di fronte agli spogliatoi), i Pulcini 2009 con impegnate La Biellese, Ivrea 1905, Enotria e Osgb Merate e i Pulcini 2008, Centro Shuster, Ivrea 1905, Dorina ‘A’ e Rosta.

Dalle 15, sul ‘centrale’ il terzo e quarto posto e, alle 16, primo e secondo, degli Esordienti 2007; alle 17 e alle 18, semifinali e finali degli Esordienti 2006.