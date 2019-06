Ciclismo: MTB, Grande Francia a La Thuile con Marotte, Team Absolut Absalon e Ferrand-Prévot

La Valle d’Aosta è una regione abituata a respirare l’atmosfera della grande Mountain Bike. Dopo aver ospitato nel 2017 il gran finale di Internazionali d’Italia Series a Courmayeur e nel 2018 i Campionati Italiani a Pila, il nord-ovest dell’Italia sarà nuovamente teatro della sfida conclusiva del più importante circuito italiano di Cross Country, oltre che della tappa italiana delle UCI Junior Series.

In occasione della quinta e ultima tappa del circuito gestito da CM Outdoor Events sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), gli atleti francesi promettono di recitare un ruolo di primo piano il prossimo Sabato 22 Giugno a La Thuile MTB.

Da Maxime Marotte (Cannondale Factory Racing), ai temibili portacolori del Team Absolute Absalon, Jordan Sarrou, Mathis Azzaro e Thomas Bonnet, non mancheranno le insidie per i pretendenti alla corona di Internazionali d’Italia Series. Una sfida nella sfida quindi, con l’altro francese Stephane Tempier (Bianchi-Countervail), leader del circuito e vincitore ad Andora e Nalles, determinato a respingere gli assalti del nuovo numero uno del ranking mondiale Gerhard Kerschbaumer (Torpado Ursus), primo a Pineto e distanziato di soli 11 punti dalla vetta della classifica.

“Non vedo l’ora di correre in Italia – ha detto Marotte. – Internazionali d’Italia Series è una challenge ben organizzata, ci torno sempre volentieri. Inoltre, il circuito di La Thuile mi pare molto bello. Sono davvero felice di confrontarmi con atleti di classe mondiale”.

Ma non è tutto: nella categoria Donne Open, gli occhi saranno puntati, oltre che sul duello sul filo dei punti fra Martina Berta (Torpado Ursus) ed Eva Lechner (Torpado Südtirol), anche sulla transalpina Pauline Ferrand Prévot, Campionessa del Mondo di specialità nel 2015.

La polivalente atleta del Team Canyon-SRAM è sulla strada del completo recupero, dopo aver saltato la prima parte di stagione a causa di un problema vascolare alle gambe. Nona nel recente appuntamento di Coppa del Mondo a Nove Mesto, Ferrand Prévot punta a conquistare la prima affermazione stagionale, per lanciare la propria candidatura a un ruolo da protagonista nella seconda parte di stagione.

Programma diviso in tre giornate per La Thuile MTB: Venerdì 21 Giugno sono previste le prove del tracciato e le operazioni preliminari, mentre l’evento entrerà nel vivo il giorno successivo con le prove di Internazionali d’Italia Series.

Si comincia alle 10.30 con la prova delle UCI Junior Series Uomini, seguita dalle competizioni femminili (Open e Junior Series Donne) alle 12.30 e dalla gara Uomini Open alle 15.00. Chiusura Domenica 23 Giugno con le competizioni giovanili: alle 10.00 prenderanno il via gli Esordienti Uomini, seguiti dalle 11.00 dalle Donne Esordienti e Allieve e alle 13.30 dagli Allievi Uomini.