Basket: Dura sconfitta per l'U16 Eteila Basket contro il Vercelli

Si sono fatti valere in campo ma non è bastata, agli Under 16 dell'Eteila Basket che contro il Vercelli sono stati sconfitti per 72 a 52. Formazione agguerrita ed esperta, quella del Vercelli, capace di mettere in crisi tutti i reparti della formazione valdostana.

Questi i parziali: primo quarto 16-14; secondo quarto 17-18; terzo quarto 18-10 e ultimo quarto 21-10



Formazione Eteila e referti: Cheney e Mantovani 4 punti; Regruto 9 punti; Gallo 4 punti; Giunti 13 punti; Bechini 10 punti; Vallino 12 punti; Moro.